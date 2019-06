Paolo Del Debbio che maltratta il pubblico in studio. Ormai è un nuovo format, peraltro molto divertente. E' successo di nuovo.

Si parla di Sea Watch 3 e in studio i toni sono accesi. Emanuele Fiano del Pd finisce rapidamente in minoranza, complice anche una platea poco tenera che non rinuncia a fischi ed evidenti contestazioni: "Fischiate quanto volete, a me non mi zittite", reagisce il deputato del Pd.

A questo punto, sbrocca Del Debbio: “Vi butto fuori e faccio la trasmissione solo con loro, va bene? Faccio vuotare lo studio e faccio il programma senza pubblico e voi sapete che lo faccio. Se mi fate incazzare vi butto fuori”.

Poco dopo il padrone di casa dà la parola a Modu Ghei, mediatore culturale senegalese divenuto ormai un ospite fisso della trasmissione. Ghei si emoziona, non riesce a parlare e scoppia in lacrime. Del Debbio chiede sostegno, anzi lo ordina: “Si fa tutti l’applauso a questo signore qui, sennò si va via dallo studio. Ma in che cazzo di mondo siamo?”.