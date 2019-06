"Vietato l'approdo nell'Italia che chiude i porti ma quando si imbarcano lo stesso o affogano o ti raccontano le torture subite...". Gad Lerner presenta così la sua prossima puntata de L'Approdo, in onda lunedì 1 luglio in seconda serata su Raitre. Sarà dedicata alla Sea Watch e agli sbarchi degli immigrati che le politiche di Matteo Salvini stanno cercando di contrastare. E che il giornalista rifiuta. Di questo parlerà Lerner, insomma, della "condizione dei migranti in tutta la sua drammaticità, fatta di violenze e soprusi tali da spingere migliaia di persone a rischiare la morte per trovare la vita".