Uno strepitoso siparietto nel corso dell'ultima puntata di CartaBianca su Rai 3. Siparietto tra la conduttrice Bianca Berlinguer, e l'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi, in collegamento da Bruxelles, sua ultima frontiera politica dove è stato eletto come record-man di preferenze. Il punto è che la Berlinguer lo chiama in causa, ma sbagliandone il nome: "Professor Maria... Claudio Maria Rinaldi, lei che ne pensa? Hanno ragione?". E lui: "No, mi chiamo ancora Antonio. Mi chiamo sempre Antonio". "Mi scusi"."No vabbè non se proccupi", chiude Rinaldi in romanaccio. E giù risate in studio, con la Berlinguer che appare davvero divertita dalla risposta del professore leghista ed euro-scettico.