È arrivato il giorno dello sfratto di Morgan da casa sua. Molti amici all'interno del suo appartamento tra cui Jessica Mazzoli, la mamma di sua figlia Lara insieme alla figlia. Morgan chiede qualche mese per ricomprarsi la casa che è stata venduta all'asta ma non ancora assegnata.











"La mia casa l'ho comprata a 600mila euro ed è stata venduta a 200mila", dice Marco Castoldi in arte Morgan. "La mia è una battaglia per tanta povera gente espropriata da una proprietà che viene venduta sottocosto in aste che sono spesso gestite in modo maldestro". "Datemi qualche mese e mi ricompro la mia casa", conclude Morgan.



di Giovanni Terzi