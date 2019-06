Myrta Merlino ha postato un video sul suo prof ilo Twitter in cui si mostra sul terrazzo di casa in caftano lungo e occhiali di sole. E con una copia di Libero in mano con la sua intervista in prima pagina e la musica di Mambo italiano: "La riconoscete? È la nostra sigla quotidiana. Per la sera ". E poi: "Date un'occhiata alla prima pagina di Libero. Stamattina mi sveglio e vedo questa bella sorpresina di Vittorio Feltri: 'La regina della tv del mattino vuole regnare anche di sera'. Io sono napoletana e faccio le corna, grazie Vittorio".