"Matteo Salvini ha appena ottenuto lo scalpo di Fabio Fazio, brutalizzato nel silenzio generale dei suoi colleghi perché guadagna troppo", sbotta Gad Lerner a 1/2 ora in più, "per cui siccome lui prende 2 milioni all'anno, quelli che di milioni ne prendono uno o mezzo sono stati zitti dicendo "ahah, se la prende con Fazio e ben gli sta perché guadagnava troppo". Ma Lucia Annunziata, clamorosamente, attacca il conduttore di Che tempo che fa: "Io divido la tua situazione da quella di Fabio Fazio, perché Fazio ha un problema. Non significa che debba essere brutalizzato, però questo è un dato di fatto: c'è una legge dello Stato che Fazio ha aggirato. Nessuno di noi l'ha fatto, è una legge, ci siamo tagliati tutti lo stipendio. Detto questo, è stato trattato come non si meritava".