"Se blocchiamo la Tav dobbiamo pagare sanzioni esose anche se forse a Jacopo Fo non interessa". E poi, continua Annalisa Chirico in una discussione con il figlio di Dario Fo in diretta a Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci su Canale 5: "In Piemonte hanno votato Lega, promotrice dell'Alta velocità. Oltre l'85 per cento. Mi domando ma il Movimento 5 stelle, paladino della democrazia diretta, del consenso dal basso, delle consultazioni su tutto, come può non prendere in considerazione il risultato di un voto popolare? Perché gli italiani si sono espressi".