"Quello che tu, caro Gad Lerner, con maglietta rossa e Rolex, non capisci, è che la gente che vive in periferia e nei piccoli paesi non vuole vedere le periferie e i piccoli paesi invasi dagli immigrati", sbotta Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete Quattro. Il tutto, continua polemico il giornalista, "mentre voi ve ne state con il c*** al caldo nelle belle ville sulle colline o nei bei quartieri del centro città. Alla gente non va bene".