Enigmatica ospitata di Pamela Prati a Chi l'ha visto? su Raitre. La protagonista del caso a cavallo tra gossip e cronaca giudiziaria dell'anno è in studio con Federica Sciarelli, che conduce una puntata dedicata alle "truffe romantiche". Materia in cui la showgirl 60enne è suo malgrado espertissima, visto il coinvolgimento nello scandalo del "fidanzato inesistente" Mark Caltagirone.













Non è chiaro se la Prati ne sia stata vittima o complice, insieme alle sue ormai ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, visto l'intreccio misterioso di bugie, rivelazioni e "ricatti" tutto sempre e rigorosamente davanti ai riflettori, ma di sicuro avrebbe avuto qualcosa di interessante da dire. E invece, la Prati resta muta, letteralmente. La Sciarelli non le parla, lei non apre bocca, la regia la inquadra e lei è sempre sfuggente. Poi, misteriosamente, dopo una pausa sparisce dallo studio, senza annunci. Quando si dice "convitato di pietra". La Sciarelli ha parlato apertamente di "provocazione", ma i dubbi restano.