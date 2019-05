Orrore al Grande Fratello nel corso di un faccia a faccia nella casa tra Francesca De Andrè e l'ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Incontro avvenuto nel corso della diretta condotta da Barbara D'Urso lunedì 17 maggio. Giorgio accusa la produzione di avergli teso un tranello, la De Andrè lo accusa: "Mi hai tradito perché sei fatto dalla mattina alla sera?". Parole che fanno perdere la testa a Tambellini che aggredisce la De Andrè, afferrandola per la testa e stritolandola. Immagini inaccettabili, tanto che la D'Urso caccia a tempo record dallo studio Tambellini. Una violenza inaccettabile, commessa in diretta e davanti alla telecamere. "Via, via, via!", urla Carmelita, giustamente indignata. Francesca De Andrè scoppia a piangere e la D'Urso prova a consolarla: "Non merita le tue lacrime, gli hai chiesto cinquanta volte se ti ha tradito. Te lo dico io: sì, ti ha tradito. La tua esuberanza in casa non giustifica quello che ha fatto in macchina per 40 minuti. Non merita che te passi una serata di m**da. Mi è venuto caldo dalla rabbia. Io sono scioccata, scioccata da come si è comportato", ha concluso la D'Urso.