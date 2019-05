La reazione di Fiorello alle indiscrezioni sulla trattativa con la Rai diffuse da Repubblica e la Stampa è stata durissima. Lo showman ha smentito sui suoi canali social le notizie riportate a proposito della rottura dei rapporti tra lui e viale Mazzini. E false sarebbero anche le voci sull'ammontare del compenso di Fiorello, che secondo La Stampa poteva arrivare a 17mila euro per due minuti: "Ma come, così poco? I miei fan penseranno che mi sto svendendo. Io sono come Cristiano Ronaldo". Non sarebbe vera neanche l'intenzione di Fiorello di sostituire Fabio Fazio, sempre più in bilico nel suo spazio del lunedì sera. Fiorello, con amarezza, ha poi aggiunto: "Se sto lontano dal servizio pubblico un motivo ci sarà".