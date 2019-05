Agguato ad Arnold Schwarzenegger: il divo di Hollywood ed ex governatore della California stava partecipando a un evento sportivo a Johannesburg, in Sudafrica, e stava riprendendo le esibizioni di vari bambini con il suo smartphone quando un folle si è scagliato contro di lui colpendolo alle spalle con un violentissimo calcio volante alla schiena. Impressionante la reazione del 71enne, che non si è scomposto e invece di crollare a terra, come ogni comune mortale, è semplicemente barcollato. Un addetto alla sicurezza si è poi avventato sull'energumeno, bloccandolo e assicurandolo alle forze dell'ordine. "Sono solo contento che quell'idiota non abbia interrotto il mio Snapchat", è stato il commento ironico di Schwarzy, che ha anche detto di non voler denunciare l'aggressore. Fuori scena nel video ripreso dai telefonini dei presenti e caricato in rete, dopo l'intervento della sicurezza, si sente una voce gridare "Aiutatemi!".