Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fagocitato. Gli italiani hanno raccontato un'altra cosa".

Con i primi dati alla mano, la Meloni si spinge a una prima analisi e lancia un messaggio chiaro a Salvini: "Da oggi FdI non si dà limiti sui prossimi risultati. Altra questione è che c'è un'alternativa possibile per il governo. Come abbiamo detto in tutta la campagna elettorale, FdI rappresenta una maggioranza alternativa. Spetterà a ciascuno degli attori in campo seguire le indicazioni degli italiani, oppure no".