Il Coronarivus tra noi: il primo caso di contagio uomo-uomo in Europa. Dalla Cina: "Picco atteso tra 7 giorni"

Il primo caso di contagio uomo-uomo di Coronavirus. La paura sbarca in Germania, dove si sono registrati 4 casi. Focolaio in una azienda bavarese, dove alcuni dipendenti hanno contratto il virus di Wuhan da una collega di Shanghai giunta in Europa per una conferenza. La donna non aveva sintomi manifesti della polmonite, ma prima di partire aveva incontrato i genitori provenienti proprio da Wuhan, la città da cui sono partiti morbo e psicosi mondiali.











In Cina, intanto, il presidente Xi Jinping ha definito il virus "un demone". L'anno del Topo si è aperto sotto i peggiori auspici: 106 morti, 4.500 contagi, e le autorità avvertono che "il picco è atteso tra 7-10 giorni". Wuhan è una città fantasma, isolata dal resto del Paese, ma in tutte le provincie si registrano dei casi.