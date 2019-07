"Stromboli è un vulcano amico che ha piccole fontane di lava in superficie molto spettacolari. Che però può avere queste esplosioni", spiega il geologo Mario Tozzi in collegamento con Agorà estate su Raitre, "quindi quando l'attività cresce e il gas nella camera magmatica aumenta, di solito lo sappiamo, le escursioni vengono sospese. Questa volta però non l'abbiamo previsto". E ancora: "Bisogna ricordarsi che è pur sempre un oggetto governato dai gas che di solito teniamo sotto controllo ma questa volta ci sono sfuggiti".