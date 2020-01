Matteo Salvini, conferenza stampa "irrituale" prima di tutti: "Il M5s praticamente scomparso". Non è un caso

Dietro la scelta "irrituale" di Matteo Salvini di commentare per primo, poco dopo mezzanotte, il risultato delle regionali (vittoria del centrodestra in Calabria, sconfitta in Emilia Romagna) c'è la volontà di far pesare maggiormente la sconfitta del Movimento 5 Stelle rispetto alla delusione, tangibile, della Lega nella roccaforte rossa.











La spallata della Borgonzoni a Bonaccini e al governo non è arrivata. Ma, suggerisce Salvini sorridente e molto sereno in conferenza stampa, i problemi a Palazzo Chigi ora potrebbero crearseli da soli Pd e M5s. "Il Movimento scompare dalla regione Emilia-Romagna e quasi scompare anche dalla Calabria - è il passaggio cruciale della rapida conferenza stampa del leader leghista -. È evidente che domani a Roma qualcosa cambierà". Gli equilibri già fragili che hanno portato alla nascita di questo governo, in effetti, sono già cambiati: i 5 Stelle sono il primo partito in Parlamento e nella maggioranza, ma sono stati spazzati via dagli elettori e sono rimasti di fatto senza guida politica dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. Impossibile non tenerne conto nelle trattative sull'agenda.

Sulle regionali, Salvini come detto si mostra senza troppi patemi: "Nella vita si vince e si perde e quindi se vinco sono felice, se perdo sono ugualmente felice anzi lavoro il doppio, visto che qualcuno dà la Lega per morta da 20 anni, deve aspettare almeno i prossimi 20 anni per vedermi stufo e stanco". "Sono orgoglioso - ha aggiunto - di essere parte di questo momento storico di cambiamento. In Emilia-Romagna è stata una cavalcata eccezionale commovente e sono orgoglioso. Per me è un'emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita qui".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev