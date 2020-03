Giuseppe Conte, la battuta al seggio sul coronavirus: "Ma quella fodera del cellulare...?"

A Roma, domenica 1 marzo, è il giorno delle elezioni suppletive alla Camera dei Deputati. Al seggio ecco che si presenta anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E dopo aver ripiegato la sua scheda e averla riposta nell'urna, il premier si presta ad alcune fotografie con i presenti. Ed in quel momento, nel tentativo di sdrammatizzare l'emergenza-coronavirus (tentativo nel quale il premier si sta cimentando da giorni), ecco la battuta. Parlando dello smartphone tenuto in mano da un ragazzo che stava per scattare una foto, Conte chiede: "Ma quella fodera di questo cellulare, è una corona?", sorrisino. E ancora: "Corona... nera...". Risatine dei presenti. Evidente il riferimento al coronavirus. Cala il sipario.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev