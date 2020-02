Troppa foga nel voler salutare Giuseppe Conte. Il risultato? Una rovinosa caduta. Ma procediamo con ordine. Il presidente del Consiglio era a Napoli per il vertice con il capo di Stato Francese, Emmanuel Macron. Ad accogliere il premier, al suo arrivo al teatro San Ferdinando, il sindaco Luigi De Magistris. Ma non solo: fuori dal teatro, anche una nutrita folla di curiosi e sostenitori. E tra loro c'è anche una signora, suo malgrado protagonista della rovinosa caduta. Nel tentativo di salutare il presunto avvocato del popolo, infatti, la signora è ruzzolata a terra. Conte, da par suo, si è precipitato verso di lei per soccorrerla.