Matteo Salvini sul governissimo: "Il premier? Fabio Fazio o Lilli Gruber"

Il contesto è quello di una conferenza stampa a Montecitorio, a cui Matteo Salvini ha partecipato insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. La conferenza stampa in cui il leader della Lega, pur sottolineando che "l'obiettivo resta il voto", probabilmente "tra otto mesi", ha aperto al governo di scopo, all'esecutivo di unità nazionale per la gestione dell'emergenza coronavirus. Salvini ha anche aggiunto: "Porterò le nostre richieste al Quirinale e anche il raccapriccio per un'inchiesta aperta sui medici e infermieri che è una vergogna", quest'ultimo riferimento all'inchiesta su tre ospedali aperta dalla procura di Lodi, su "segnalazione" di Giuseppe Conte (quel Conte che, unica condizione posta da Salvini, dovrebbe restare fuori dal governissimo). Ma nel corso della conferenza stampa, c'è spazio anche per una battuta. Quando gli chiedono chi, dunque, potrebbe essere il premier del governo di scopo, l'ex ministro dell'Interno replica, sornione: "Un governo guidato da Fabio Fazio o da Lilli Gruber". Colpiti e affondati.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev