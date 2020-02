Coronavirus, il governatore delle Marche sfida Conte: "Chiudo le scuole", si va in Tribunale

Nuovo scontro istituzionale sul coronavirus. Anche il governatore delle Marche Luca Ceriscioli, del centrosinistra, sfida Giuseppe Conte e il governo. Martedì l'esecutivo ha trovato un'intesa con i governatori per "omologare" i provvedimenti anti-contagio, dopo tensioni clamorose con il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Lunedì, Ceriscioli aveva annunciato la chiusura delle scuole per precauzione, subito stoppato da una telefonata del premier. Martedì, il coronavirus è ufficialmente sbarcato in regione, con un caso a Pesaro, e anche per questo il governatore ha deciso di sfidare il premier e tirare dritto:











"Il governo impugna la nostra decisione di chiudere le scuole? Sarà l'occasione per vedere chi ha fatto bene, noi o il governo che si oppone - è la replica di Ceriscioli a Circo Massimo, su Radio Capitali - . Io non faccio alcun passo indietro anzi l'impugnazione sarà utile per tutti, per la salute dei marchigiani e aiuterà il governo a tenere comportamenti più coerenti".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev