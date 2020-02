Coronavirus, Giuseppe Conte risponde a Salvini: "Chiudere Schengen? Vogliamo l'Italia come un lazzaretto?"

"Sospendere Schengen?". C'è l'emergenza coronavirus ma Giuseppe Conte risponde quasi sdegnato a chi gli chiede se controllare i confini possa una delle soluzioni per arginare l'epidemia. "Ma che vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto?", è la sua reazione in conferenza stampa dopo il CdM fiume di sabato sera che ha deciso un decreto legge per i comuni focolaio, messi ufficialmente in quarantena.











Alla chiusura di Schengen aveva fatto riferimento Matteo Salvini, due giorni fa, mentre il controllo sanitario del confini è stato richiesto più volte da vari esponenti del mondo scientifico. Chissà che anche in questo caso il premier non li ascolti, quando i buoi saranno purtroppo già scappati.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev