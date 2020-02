Coronavirus, Franco Bechis contro Giuseppe Conte & Co: "Cosa diceva il premier, chi sono i veri sciacalli"

Franco Bechis attacca Giuseppe Conte e il governo sul Coronavirus, tirando fuori un video del presidente del Consiglio in conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza del 30 gennaio. "Dicevano per una questione di pura immagine dell'esecutivo che l'Italia era all'avanguardia sulla prevenzione del coronavirus. All'avanguardia lo è per davvero da venerdì 21 febbraio. Ma tristemente per numero di contagiati", scrive il direttore su Il Tempo. "Ecco perché i veri sciacalli di questa drammatica vicenda sono Giuseppe Conte e i suoi ministri, e non chi solo oggi li critica pesantemente per avere sottovalutato i rischi non ascoltando i pressanti appelli dei veri esperti, i massimi virologi italiani che da fin e gennaio chiedevano quarantena e isolamento per chiunque fosse stato in Cina nelle settimane precedenti. Per chi se le fosse dimenticate, ecco le irresponsabili parole pronunciate da Conte il 30 gennaio e il 4 febbraio scorso e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 13 febbraio".