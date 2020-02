Matteo Renzi assente in aula, non vota la fiducia al decreto intercettazioni: altro schiaffo al governo

Matteo Renzi non ha risposto alla chiama sulla fiducia posta dal governo sul decreto intercettazioni. Il senatore e leader di Italia viva risulta infatti assente. Assente anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. Scorrendo i tabulati del voto di fiducia sul dl Renzi risulta assente giustificato, in quanto in congedo. Idem Salvini. Tra gli assenti giustificati anche il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi.

Tra i voti favorevoli alla fiducia, oltre quelli dei senatori di Pd, M5s, Leu e Iv, hanno detto sì anche gli ex pentastellati Maurizio Buccarella, Saverio De Bonis e Gregorio De Falco. Hanno votato a favore della fiducia le senatrici a vita Liliana Segre e Elena Cattaneo. Assente giustificato l'ex premier e senatore a vita, Mario Monti. Ha votato no alla fiducia Emma Bonino. Assente, ma non in congedo, l'ex dem appena passato con i renziani, Tommaso Cerno.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev