Matteo Salvini, i leghisti in Puglia: "Non vogliamo Fitto", e lui scherza: "Problemi con affitto?"

"Non vogliamo Fitto", queste le urla che interrompono Matteo Salvini durante il comizio in Puglia. "Problemi con affitto?" chiede il leader della Lega scherzando su un argomento che mette a repentaglio i rapporti con il centrodestra. "Non faccio commenti su nomi e cognomi, parlo di squadra - mette poi le mani avanti -. C'è bisogno di una squadra concreta con volti nuovi, perché i pugliesi mi chiedono di guardare avanti e non solo indietro, e che cancelli il nulla di Emiliano". Un chiaro messaggio a Raffaele Fitto, caldeggiato come candidato per le regionali da Fratelli d'Italia, già governatore alcuni anni fa, ma osteggiato dal Carroccio. La battaglia Meloni-Salvini infatti si gioca tutta sui nomi.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev