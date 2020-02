Matteo Salvini sfida i magistrati: "Aerei di Stato, altro processo per abuso d'ufficio. Ma non mollo"

Matteo Salvini, in una diretta Facebook, annuncia che è in arrivo un altro processo a suo carico: "Io non credo ai sondaggi ma in base a quello pubblicato oggi dal Corriere se si votasse ora la Lega è al 32 per cento ma noi non molliamo. Pare che mi stia arrivando un altro processo per abuso di ufficio, ormai colleziono processi come le figurine Panini. Ma io non ho paura, perché male non fare, paura non avere".

E ancora, continua il leader della Lega: "Confido nel giudizio della magistratura che è al novanta per cento sana. Se pensano di fermarmi con un processo a settimana hanno trovato il Matteo sbagliato e la Lega sbagliata".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev