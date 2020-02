Lo sfottò ai pesciolini, assai compiaciuto, è firmato Matteo Salvini. La manifestazione delle Sardine in piazza Dante, a Napoli, ha infatti fatto flop. Stanno già sparendo?, chiedono al leader della Lega, impegnato nel capoluogo partenopeo. "Che peccato! Se uno sceglie di andarsi a fare la foto vacanza con Benetton e Oliviero Toscani è chiaro che sceglie i salotti radical chic. Mentre loro erano lì, io ero a Scampia", risponde sornione ai cronisti a margine della visita al centro Giffas, centro di riabilitazione psicomotoria, a Napoli. "Ognuno sceglie cosa fare. Certo, per me è emozionante un martedì pomeriggio, alle sei e mezzo della sera, avere un teatro pieno e la gente fuori che protesta perché non può entrare. Però vediamo di trasformare questa partecipazione in... l'ho detto anche ieri sera al teatro: il futuro di Napoli è in mano ai napoletani. E il futuro della Campania è in mano ai campani", ha concluso, tagliente, Salvini.