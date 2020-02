Giorgia Meloni e il "grande bluff" di Matteo Renzi: "Gli interessano le nomine, non i problemi dei cittadini"

Giorgia Meloni vede il "grande bluff" di Matteo Renzi. "Lui parla di temi come la prescrizione o le intercettazioni, magari per spuntare qualche nomina in più": è questo il pensiero che la leader di Fratelli d'Italia esprime nel corso di un'iniziativa nel centro storico di Roma, dove si trova per sostenere Maurizio Leo, il candidato alle suppletive. "Su Renzi - aggiunge la Meloni - mi sono fatta l'idea che sia una persona che si diverte a leggere il suo nome sui giornali, che non ha alcun interesse per i problemi dei cittadini e che sta facendo il personaggio in cerca d'autore". La Meloni ha anche ribadito di non prendere minimamente in considerazione di far parte di un altro governo che non passi dalle urne, neanche se fosse Mario Draghi a guidarlo: "Chiediamo elezioni e non c'è nessuna scusa plausibile per fare un altro gioco di palazzo".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev