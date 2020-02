Open Arms, Gregorio De Falco sta con Giuseppe Conte: "Matteo Salvini si nasconde dietro di lui"

Ex grillino - ha lasciato con gran fracasso e gran polemica il M5s -, il senatore Gregorio De Falco, ora, si schiera armi e bagagli in difesa del premier, Giuseppe Conte. Il tema è quello della Open Arms: l'ammiraglio, infatti, fa parte della Giunta per le immunità del Senato. E al termine dalla riunione di oggi - martedì 18 febbraio - sulla vicenda, riunione in cui si parlava della richiesta di giudizio nei confronti di Matteo Salvini, ecco che De Falco fa scudo attorno a Conte: "In un modo o nell'altro giunge sempre alla medesima conclusione, cioè che non sarebbe mai da perseguire il suo operato", afferma riferendosi al leader della Lega. "In questo caso - riprende - arriva a questa conclusione dicendo che il presidente del Consiglio avrebbe dovuto convocare ad horas il CdM. Ma tuttavia scorda che proprio il decreto sicurezza bis assegna al ministro degli Interni il coordinamento della politica generale sul tema. Era un aspetto su cui era stata mossa una pregiudiziale di costituzionalità", ricorda. Insomma, De Falco sposta le tesi del "Conte poteva non sapere". Tesi che, in verità, lascia più di un dubbio. Ma tant'è, De Falco aggiunge: "In questa materia il ministro degli Interni si era preso tutte le competenze, ma adesso si nasconde dietro il presidente del Consiglio". Parole pesantissime, ovviamente contro Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev