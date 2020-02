Alfonso Bonafede, goffo tentativo di depistaggio: "Una gara tra me e Matteo Renzi?"

Le parole del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a margine del convegno sullo Spazzacorrotti in Senato. Il grillino, in un certo senso, prova a negare lo scontro - violentissimo - in atto con il leader di Italia Viva, e spiega: "Sulla prescrizione non è una gara tra me e Matteo Renzi". Eppure, sembra proprio esserla...

