Matteo Salvini, la smentita: "Governo con Renzi? Solo fantasie". E su Giorgia Meloni: "Nessuna nube"

Le voci corrono sulla stampa, tra retroscena e indiscrezioni sempre più numerose: Matteo Salvini e Matteo Renzi al governo insieme. Un governo brevissimo, di scopo, per ridisegnare la mappa dei collegi elettorali. Un esecutivo, per inciso, caldeggiato pubblicamente anche da alcuni esponenti della Lega. Ma il leader del Carroccio smentisce in modo netto. Intervenuto a margine del flash-mob della Lega al ministero del Lavoro per richiedere lo sblocco dell'iter procedimentale relativo alla legge sulla videosorveglianza, interpellato sul punto dai cronisti, Salvini taglia corto: "Non c'è nessuna ipotesi di governo con Renzi, sono fantasie". Dunque, a chi gli chiede se con Giorgia Meloni sul tema dei candidati alle regionali ci sia stata una schiarita, risponde: "Le nuvole le vedete solo voi. Oggi sono in Campania, domani in Puglia, Basilicata, poi in Abruzzo, nelle Marche. Si vota a fine maggio, troveremo l'accordo senza problemi", conclude Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev