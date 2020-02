Matteo Salvini smentisce il governo elettorale: "Mi interessa solo il voto. Mentre Conte e Renzi litigano..."

Matteo Salvini smentisce categoricamente la possibilità che la Lega si presti alla formazione di un "governo elettorale" che gestisca la transizione verso le elezioni, nel caso in cui il Conte bis dovesse realmente cadere. "Mi interessa tutto quello che può portare alle elezioni il prima possibile, non tutto quello che serve a tirare a campare": con queste parole il leader leghista si tira sostanzialmente fuori dallo scontro in atto tra il premier e Matteo Renzi.

Le discussioni su un ipotetico Conte Ter non sembrano infatti interessargli: "Queste sono beghe interne alla sinistra. Purtroppo l'economia italiana è ferma e questo governo non è in grado di offrire soluzioni. Con quale trucchetto possono tirare a campare qualche mese in più". E così mentre Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti "passano le giornate a litigare" e il premier va al Quirinale a chiedere aiuto in maniera "imbarazzante", Salvini assicura che "noi ci stiamo preparando".