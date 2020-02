Sul palco di Roma in piazza Santi Apostoli, alla manifestazione M5s contro i vitalizi di sabato 15 febbraio, si è esibito anche Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia nel mirino dei renziani (e non solo) a causa della sciagurata riforma della prescrizione. E il Guardasigilli rivendica con orgoglio i suoi risultati: "Da ministro della Giustizia, è grazie al sostegno che ci avete dato, che avete dato al M5s in questi mesi, che posso dire con orgoglio che abbiamo raggiunto obiettivi importantissimi - premette baldanzoso -. A partire dalla legge spazzacorrotti, per arrivare alla legge codice rosso, alla class-action e alla riforma del voto di scambio politico-mafioso. Il cosiddetto carcere ai grandi evasori. La riforma del processo civile approvata in CdM, così come quella del processo penale". Infine, Bonafede trova tempo e modo di fare ironia sul caso politico che lo sta travolgendo: "Poi, non so se ne avete sentito parlare, c'era anche la riforma della prescrizione". Già, riforma che per fortuna non si può ancora annoverare tra i presunti "obiettivi importantissimi" raggiunti dai grillini in tema-giustizia.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev