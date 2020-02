Siamo a piazza Santi Apostoli a Roma, dove il M5s prova a ritrovare un poco di unità, almeno di facciata, manifestando contro i vitalizi. Una manifestazione che ha fatto emergere tutte le spaccature grilline, con la piazza ed esponenti di spicco che di fatto chiedono di interrompere l'esperienza di governo con il Pd (esperienza per il M5s ad ora tragica in termini di consenso perso). Tra chi prende parte all'appuntamento, anche l'ex capo politico, Luigi Di Maio. E quando sale sul palco, le persone radunate a Roma lo accolgono in un modo un poco spiazzante: cantando l'Inno d'Italia, che viene intonato anche da Giggino. Immagini, bisogna ammetterlo, un poco spiazzanti: che c'entra l'inno nazionale con Di Maio?

Leggi anche: Paolo Becchi svela la strategia segreta di Di Maio

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev