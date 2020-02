Giuseppe Conte, il fan scatenato a Gioia Tauro: "Presidente, blocca a Renzi"

Siamo a Gioia Tauro, dove arriva Giuseppe Conte per la presentazione del Piano per il Sud. Presentazione con clamoroso strafalcione: in copertina, una foto di Trieste. Gaffe clamorosa, ma tant'è. Per il premier un bagno di folla. "Buongiorno presidente", dice qualcuno; "tenga duro presidente, abbiamo molto fiducia in lei", gli fa eco un altro. Poi spunta un signore che tende la mano a Conte, ricambiato. E afferma: "Presidente, bloccalo: blocca a Renzi". Testuali parole. Evidente il riferimento alle schermaglie tra il presunto avvocato del popolo e Matteo Renzi di questi giorni. Parole a cui Conte reagisce con un filo di imbarazzo. Poi il tour di Conte continua: "Lei è del sud come noi. Siamo qui per i nostri figli, per noi stessi", afferma un altro fan del presidente del Consiglio.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev