Giuseppe Conte e Renzi, la data è il 28 febbraio: quando arriverà la crisi di governo

Sull'orlo della crisi, Giuseppe Conte si aggrappa al calendario. Dopo il via libera nel CdM di giovedì sera al Lodo Conte Bis concesso da Pd, M5s e LeU, in assenza più che polemica di Italia Viva, nel governo si discute sullo strumento tecnico per far approdare la riforma in Parlamento. L'idea è quello di inserire il lodo dentro il disegno di legge sul processo penale.





"Una scelta - sottolinea il Corriere della Sera - che allungherebbe i tempi diluendo lo scontro". Ma se la situazione con Matteo Renzi non si ricomporrà, e sembra una ipotesi concreta, si potrebbe anche procedere al muro contro muro e agganciare il lodo Conte "come emendamento alla legge del forzista Enrico Costa". In questo caso, agenda alla mano, "la data da segnare in rosso è il 28 febbraio, quando il provvedimento approderà al Senato". Di fatto, il governo potrebbe avere due settimane di vita, anche se ormai nessuno sembra disposto a scommettere sulla durata di questo esecutivo: "Senza un chiarimento vero non si riparte", ripetono dalle parti del Pd. Qualcuno ha fatto il passo più lungo della gamba, e non è ancora chiaro di chi sia stato il vero azzardo.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Conte sfida Renzi: "Crisi? Non sono arrogante ma non ho paura"