Giuseppe Conte contro Italia Viva: "Principale forza d'opposizione, sfiduciano Bonafede perché faceva il dj?"

"Italia Viva? La maggiore forza di opposizione". Giuseppe Conte, a margine del 73esimo anniversario della fondazione dell'Ucid (Unione Cristiana imprenditori e dirigenti), usa parole molto dure nei confronti dei renziani, che hanno minacciato di disertare il CdM di questa sera alle 20 sulla prescrizione. Una situazione esplosiva che minaccia di far saltare in aria il governo. E il premier passa al contrattacco: "Il clima non può essere questo, occorre mettere da parte esigenze di smarcamenti politici e porsi per trovare una mediazione. Non si può dire 'sono l'alfiere del garantismo' o dire 'senza di me il garantismo non esiste'".







Sotto accusa non è Conte, ma il ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede: "Lo sfiduciano e insultano pubblicamente per cosa, perché da giovane faceva i dj?", ironizza il premier, lanciando un'altra stilettata i renziani. "Minacciano un atto di sfiducia nei confronti non solo di un capo delegazione, ma pure di un ministro che tutti abbiamo lodato per aver portato la riforma del processo civile". Bonafede, insomma, per ora non si tocca. E giovedì sera la resa dei conti: "Il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale non sarebbe un fatto da trascurare, la riterrei un'assenza ingiustificata".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Conte sfugge ai giornalisti (per poi tornare)