Giuseppe Conte non risponde alla domanda sulle diserzioni di IV in CdM: "Mi aspettano", fugge in auto

Una serata di fuoco, per Giuseppe Conte. In CdM, il cosiddetto lodo Conte-bis. Un CdM che però i ministri di Italia Viva, in segno di protesta, diserteranno. Ma non solo: secondo Francesco Verderami anche quelli del Pd potrebbero non partecipare ai lavori in segno di protesta contro il testo completamente stravolto da Alfonso Bonafede. Insomma, nel governo è caos totale. E Conte, che fa? Presto detto, fugge. Intercettato dai giornalisti mentre uscita dall'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, preferisce non rispondere. Quando gli chiedono conto dell'assenza della Bellanova e della Bonetti, taglia cortissimo: "Mi stanno aspettando". Poi di corsa in macchina. Con la consapevolezza, per lui pesantissima, che sulla prescrizione il suo governicchio potrebbe davvero capitolare.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev