Gregoretti, Matteo Salvini e la rabbia contro il Pd che rumoreggia contro i suoi figli: il retroscena

In questo video, il momento in cui in aula al Senato, nel giorno in cui Palazzo Madama ha votato "sì" al processo nei suoi confronti per il caso Gregoretti, il momento in cui Matteo Salvini cita i suoi figli. "Forza papà", il leader della Lega dà conto del messaggio che gli hanno mandato i suoi bambini. Parole accolte da risate e un rumoreggiare diffuso tra i banchi del Pd e delle opposizioni. In questo video, insomma, il momento che ha fatto più male a Salvini. Nulla di comparabile con un processo a cui ha chiesto di essere sottoposto. Uno sfregio gratuito. Uno sfregio anche ai suoi figli. "Altro che democratici, voi siete antidemocratici di natura", ha sbottato in aula. Risate che lo hanno ferito, così come riferisce il Corriere della Sera, che dà conto anche delle parole di Salvini a caldo, subito dopo il voto in aula e quando era calato il sipario su una seduta tesissima: "Vogliono azzopparmi. E vedrete che l'accerchiamento peggiorerà. Me se credono che io abbocchi, è proprio il contrario: io ho la calma del pescatore", ha concluso Salvini. Ci ha messo poco, insomma, a ritrovare la serenità, riunendosi con i suoi senatori. Quella serenità che aveva perso solo e soltanto quando quelli del Pd rumoreggiavano ad ogni riferimento di Salvini ai suoi figli. No, quelli non si toccano.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev