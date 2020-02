Diciotti-Gregoretti, due casi così analoghi e contemporaneamente così differenti tra loro a partire dalla presenza in Aula. Le due questioni, la prima risalente a giugno e la seconda a luglio, hanno molte analogie: per entrambe Matteo Salvini (all'epoca ministro dell'Interno ndr) negò lo sbarco dei migranti a bordo dell'imbarcazione. Fin qui tutto sembra portare allo stesso epilogo se non fosse che, per il primo caso la Giunta e l'Aula negarono il processo a Salvini, per la Gregoretti invece la maggioranza tifa per la condanna.

Il motivo? Ora i Cinque Stelle e Giuseppe Conte non sono più al governo con la Lega come durante il caso Diciotti quando, condannare un loro ministro significava finire nel tritacarne con lui. Adesso i grillini sono al governo con il Pd e far fuori l'opposizione fa gola al Movimento (ormai agli sgoccioli). In Aula infatti questa volta il governo non c'era, era assente - così come denunciato anche da Salvini -, quasi come se non avesse il coraggio di far valere la propria opinione anche se la presenza dei ministri, va ricordato, non è obbligatoria.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev