Gregoretti, Matteo Salvini e il plebiscito prima del voto in aula: "Grazie". #IostoconSalvini spopola

"Grazie". Matteo Salvini, a poche ore dal voto in Senato sulla Gregoretti che potrebbe mandarlo a processo (rischia 12 anni di carcere per sequestro di persona) incassa il primo successo "elettorale". Su Twitter l'hashtag #iostoconSalvini, lanciato martedì sera da dirigenti, militanti e sostenitori della Lega per dire no al processo contro l'ex ministro degli Interni è diventato primo nelle tendenze italiane.











Un dato tecnico che diventa velocemente politico: "Sento forte il vostro affetto", è il messaggio del Capitano. Di fatto, un messaggio forte e chiaro dagli elettori al Parlamento e un avviso a chi tenta, ancora una volta, di strumentalizzare a livello giudiziario una vicenda di governo a fine politico: far fuori un avversario nell'esercizio delle sue funzioni di ministro.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, l'arrivo di Salvini in aula al Senato