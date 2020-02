Gregoretti, Matteo Renzi gela la Lega: "Non è un reato, ma voteremo per il processo a Salvini"

"Indovinate?". Matteo Renzi, "braccato" dai cronisti nel giorno del voto sulla Gregoretti, si fa desiderare. "Voto, ma non intervengo", spiega il leader di Italia Viva. I retroscena della vigilia riferivano delle speranze, nella Lega, che i renziani votino contro il processo per Matteo Salvini mandando "un segnale" per (larghe) intese future.





Doccia gelata, perché dopo qualche minuto Renzi esce allo scoperto: "Voteremo per il processo a Salvini, saranno i magistrati a valutare se è reato". In collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, Renzi ha poi aperto uno spiraglio di dialogo con il Capitano: "L'ho criticato politicamente sulla Gregoretti e i migranti ma per me non è un reato. Saranno però i magistrati a deciderlo". La convergenza formale con il leader della Lega è totale: basterà per lasciare una porta aperta a imprevedibili governi di emergenza nazionale per il dopo Conte-2?

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev