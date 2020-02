Silvia Sardone, all'attacco: "Il mercatino rubato, vergogna a Milano. La sinistra che fa?"

"Ieri ho partecipato al presidio organizzato dalla Lega al mercatino del rubato di viale Puglie a Milano. Una vergogna milanese tollerata dalla sinistra che (mal) amministra questa città. Come sempre all'interno dell'area si contavano decine e decine di venditori abusivi, principalmente nodrafricani e rom, senza alcun permesso e con merce di ogni genere in bella vista in barba a ogni norma igienico-sanitaria per quanto riguarda gli alimenti. Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia di un cittadino che ha ritrovato in viale Puglie alcuni suoi utensili che gli erano stati rubati poco prima. La gestione del Comune di questa situazione di degrado e illegalità è a dir poco imbarazzante". Così Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega.