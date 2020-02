Matteo Salvini in visita ad Ostia nelle case popolari, i cittadini gli mostrano le bollette: "Una vergogna"

Matteo Salvini sfida Virginia Raggi come meglio sa fare, sul campo, in mezzo alla gente. Il leader della Lega si è recato a Ostia per fare un sopralluogo alle case popolari di via Vasco de Gama, dove la maggior parte delle famiglie vive senza riscaldamento. "Qui c'è gente che paga il riscaldamento ma non sta al caldo. Non si può pagare il riscaldamento senza averlo. Centinaia di famiglie al freddo, siamo alla follia" riferisce una signora che ha invitato Salvini in casa, mostrandogli una a una tutte le bollette pagate. Accompagnato dalla consigliera municipale Monica Picca e da quelli capitolini Maurizio Politi e Davide Bordoni, il leader della Lega ha proseguito la passeggiata nel quartiere, fermato spesso dalle numerose richieste di selfie, abbracci e appelli a suon di "Matteo non ci abbandonare".

Appelli ai quali risponde con una soffiata sul candidato ideale per Roma: "Ho qualche idea - ammette anche senza consultare gli alleati di centrodestra -. Sono da sempre in giro per i quartieri di Roma, dallo stadio Flaminio a Tor Pignattara, alla fermata Barberini. Si può votare tra sei mesi o un anno ma l'idea di come migliorare Roma mi è ben chiara, stiamo ragionando sulla squadra, ma non chiedetemi i nomi dei candidati, stiamo lavorando al progetto per Roma. Mi sembra che la gente abbia fretta''. Non è una novità, infatti, che i romani vorrebbero sbarazzarsi al più presto della sindaca grillina che in questi anni ha fatto alla Capitale solo danni.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev