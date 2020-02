Mes, Giuseppe Conte contestato dalla Lega al Senato: "Dal pacchetto al pacco", lo striscione

La battaglia della Lega contro il Meccanismo europeo di stabilità, il famigerato Mes, non si arresta neppure quando il tema passa di moda. Proprio oggi - giovedì 6 febbraio -, giorno del question time in Senato con Giuseppe Conte, il Carroccio si è presentato in Aula con uno striscione. "Dal pacchetto al pacco", si legge tra i banchi del Carroccio.

Là dove si è fatta sentire la replica di Alberto Bagnai, l'economista targato Lega, che ha interrogato il premier sull'accesso ai documenti relativi ai lavori dell'Eurogruppo e dei vertici euro. Una contestazione, quella sulla riforma che concederebbe all'Ue di metter mano sui nostri gruzzoletti, che non è piaciuta alla maggioranza, tanto da richiedere una breve sospensione del dibattito. Tra i temi di interesse anche il reddito di cittadinanza e la candidatura del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alle prossime elezioni suppletive per la camera dei deputati.