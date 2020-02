Matteo Salvini, il Pd usa la sua immagine contro lo spreco alimentare: "Non fate come lui". Video choc

I deputati del Pd lo hanno fatto davvero. Per parlare di sprechi alimentari hanno usato - ovviamente per attaccarlo - Matteo Salvini. Su Twitter, infatti, hanno pubblicato un video in cui sono montate le immagini del leader della Lega mentre mangia o mentre visita aziende che producono alimenti come il grana padano, eccetera. Per i soliti dem, è sempre colpa di Salvini, pure lo spreco a tavola, insomma. Al filmato infatti aggiungono il commento: "In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare".

Ieri 5 febbraio infatti era la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare e Confagricoltura ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni su questo tema di grande attualità. Di certo è cresciuta la consapevolezza degli italiani rispetto alle questioni ambientali e al rapporto col consumo di cibo, consapevolezza grazie alla quale per la prima volta si registra nel 2019 una diminuzione dello spreco del cibo domestico: il 25% in meno rispetto all'anno precedente, con un risparmio di 1,5 miliardi di euro (secondo i dati del rapporto Waste Watcher 2020 di Last Minute Market/Swg).