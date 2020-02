Luigi Di Maio: "In piazza a Roma contro i vitalizi". Zingaretti risponde: sull'orlo della crisi

Il Movimento 5 Stelle allo sbando, il governo di più. Luigi Di Maio ha annunciato via Facebook una grande manifestazione di piazza il 15 febbraio, a Roma, per protestare contro "chi vuole reintrodurre i vitalizi". Doppio paradosso: l'ex leader dei 5 Stelle oggi è "semplice ministro degli Esteri", ma agisce come fosse ancora il capo del Movimento scavalcando, di fatto, il reggente Vito Crimi. Non solo: da ministro degli Esteri invoca la piazza contro, immaginiamo, il governo e la maggioranza, visto che per reintrodurre i vitalizi servirà necessariamente l'appoggio di Pd e Italia Viva.







Il segretario dem Nicola Zingaretti non l'ha presa bene: "Giudico l'iniziativa un errore e invito Di Maio a guardare al futuro e a come rimettere insieme questo governo. Quando chiedo un chiarimento chiedo di decidere cosa fare di fronte a questa prospettiva di governo. Di fronte a questi atteggiamenti qualsiasi soluzione non è percorribile". Tutto questo all'ombra della guerra sulla prescrizione tra i grillini e i renziani. Per dirla alla Sanremo: "Se stiamo insieme, ci sarà un perché".



Video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev