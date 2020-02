Giorgia Meloni incontra Orban: "Non ci sono derby tra noi e la Lega, ma...". Asse sovranista contro Salvini?

Giorgia Meloni sempre più vicina a prendere la guida del centrodestra. Nella giornata di lunedì, 3 febbraio, la leader di Fratelli d'Italia ha incontrato il premier ungherese Viktor Orbán arrivato a Roma per incontrare in visita ufficiale Giuseppe Conte, e per partecipare alla due giorni "National Conservatism Conference" aperta dalla stessa Meloni e a cui partecipano vari leader sovranisti tranne uno. Matteo Salvini infatti potrebbe aver cambiato idea sulla sua presenza.

Secondo il retroscena, il primo ministro ungherese potrebbe aderire al gruppo dei Conservatori del quale la Meloni e il premier polacco sono gli esponenti di maggior peso. "Non ci sono derby tra noi e la Lega - mette subito le mani avanti lei -. Di sicuro ci sono questioni su cui dobbiamo discutere, ci sono le Regionali, ma nessuno ha la volontà di superare l'uno o l'altro". Eppure a breve la Meloni è attesa a Washington, dove è stata invitata dalla componente repubblicana del Congresso per partecipare al National Prayer Breakfast, importante kermesse della destra americana che sarà chiusa da Donald Trump.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev