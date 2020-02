Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Passa il tempo a insultarmi, tace sulla barbarie delle giustizia"

Lotta dura, quotidiana, senza quartiere, quella che vede contrapposti Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Ora, a passare all'attacco dopo gli ultimi siluri arrivati dal premier, è il leader della Lega. Lo fa nel corso di una diretta Facebook realizzata mentre partiva da Fiumicino, in cui tra i temi affrontati ecco spuntare quello della riforma della giustizia: "Così come sulla giustizia speriamo che questo governo spieghi agli italiani quanto durano i processi e quanto siamo innocenti o tutti colpevoli a prescindere - premette l'ex ministro dell'Interno -. La Lega è a disposizione di chiunque, maggioranza o opposizione, voglia seriamente lavorare perché tutti i processi abbiano un inizio o una fine e non siano tutti sotto processo per tutta la vita, sarebbe una barbarie - rimarca Salvini -. L'accordo col M5s prevedeva una riforma del processo penale che si è persa nei meandri per Parlamento e di Palazzo Chigi. Speriamo che il signor Conte, al di là degli insulti a me e alla Lega che lo contraddistinguono quotidianamente, riesca ad avere tempo per dedicare un po' di attenzione alla riforma del codice degli appalti e dei processi", conclude Matteo Salvini, picchiando ancora una volta duro contro il premier.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev