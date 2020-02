Teresa Bellanova, l'idea di Matteo Renzi: candidarla governatore in Puglia, una spallata al governo?

Italia Viva si mette di nuovo di traverso alle politiche del Pd. E lo fa con le elezioni in Puglia. Il nodo Regionali continua a scaldare il dibattito politico. La ricandidatura del governatore uscente Michele Emiliano da parte dei democratici non convince affatto i il partito di Renzi. "Quando diciamo no a Michele Emiliano diciamo no al trasformismo, alla peggiore politica, alla demagogia, al notabilato meridionale, non poniamo un problema personale ma una valutazione politica", ha scandito il ministro Teresa Bellanova, alla platea dell' Assemblea nazionale di Italia Viva, scrive Il Giornale in edicola lunedì 3 febbraio.

Il nome del ministro solletica non poco il leader Matteo Renzi che starebbe pensando addirittura di candidarla contro Emilano, quantomeno per spingere il Partito democratico a un dietrofront dell' ultimo minuto: "Oggi parte il primo camper di Italia Viva. Il primo perché ne vorrei sei, uno per ogni Regione dove si vota, per tornare in mezzo alla gente e in Puglia sarò nel camper con Bellanova. Poi decideremo chi guida e chi sta al fianco".

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev), la Bellanova all'assemblea di Italia Viva