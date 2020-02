Matteo Salvini a processo per Open Arms? "Certi giudici fanno politica nel nome di un partito"

Prosegue, senza sosta, l'assedio giudiziario nei confronti di Matteo Salvini. Non soltanto il processo per il caso Gregoretti: adesso è stato chiesto di spedire alla sbarra l'ex ministro anche per il caso Open Arms. La ragione? Avrebbe "ignorato l'emergenza sanitaria". E Salvini, nel corso di una diretta su Facebook, ha commentato quanto sta accadendo, puntando il dito contro una certa parte di magistratura: "Ascolto, mi confronto e incontrerò gli avvocati - ha premesso il leader della Lega -. Ringrazio chi ha avuto la schiena dritta all'inaugurazione degli anni giudiziari di alzarsi e salutare e ringraziare dicendo che questa non è la nostra giustizia, non è il nostro paese. Altro che la legge è uguale per tutti: un ministro inadatto e qualche giudice che invece di amministrare la giustizia nel nome del popolo fa politica, nel nome di un partito", picchia durissimo. "Andiamo avanti - riprende -. In questi minuti si è avuto notizia di un altro processo per uno sbraco. E proprio ora la stessa ong spagnola sta facendo sbarcare in Italia 360 immigrati", conclude Salvini, mettendo in evidenza tutta la stranezza della situazione in atto.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev